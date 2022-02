Essence moins chère : le plein d'astuces

Dans une station de service près d'Amiens, il ne fallait pas être pressé ce samedi pour faire son plein. Tous les automobilistes sont venus pour un seul et même bon plan. Un euro le litre d'essence, une opération commerciale menée par une chaîne d'hypermarchés jusqu'à ce soir. La différence est remboursée en bon d'achat, à dépenser dans leurs magasins uniquement, cela donne jusqu'à 40% d'économie. Une opération gagnant-gagnant, pour les consommateurs comme pour l'hypermarché. Une façon d'attirer toujours plus de clients. En ce début de vacances scolaires, la grande distribution mise sur ces opérations carburant pas cher, un très bon produit d'appel. A Camon dans la Somme, il est vendu sans aucune marge pour l'enseigne. En moyenne, les opérations prix coûtant permettent d'économiser environ 3%, soit une dizaine d'euros par plein. Pour dépenser encore moins, il faut rouler encore plus loin. Une famille est originaire du Médoc est à plus de 2 heures de route de chez eux cet après-midi. Ce n'est pas pour flâner dans les rues d'Irún en Espagne, mais plutôt pour profiter de ses pompes à essence. Ils y sont venus spécialement pour faire des courses et surtout pour faire le plein. En moyenne en Espagne, le carburant est 20% moins cher qu'en France, 35 centimes de moins par litre de diesel. Cet après-midi, nous avons même aperçu des automobilistes en faire des réserves. La pratique est pourtant interdite. TF1 | Reportage D. Sitbon, V. Lamhaut, G. Ploye