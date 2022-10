Essence : un approvisionnement complexe

Avant d'arriver en station service, par où transite le carburant en France ? Si vous roulez en essence, votre Sans Plomb a été transformé dans l’une des six raffineries de l’Hexagone, s’ajoutent aussi les bioraffineries. Deux sites qui produisent du Bioéthanol. Huit raffineries au total, c’est trois fois moins qu’il y a trente ans. De nombreux sites ont fermé dans la perspective de décarbonisation du secteur. Résultat : notre système d’approvisionnement en carburants est plus vulnérable. À la sortie de la raffinerie, le carburant est acheminé dans les 200 dépôts français, soit par camion citerne, soit en train ou bien via les oléoducs comme celui-ci filmé près de Marseille. Des immenses tuyaux qui vont transiter sous terre. La majorité du carburant distribué en France passe par trois canaux principaux. Ils partent du port du Havre, de Saint-Nazaire ou de Fos-sur-Mer, des accès facilement bloquables par les grévistes. C’est à la fois, la fragilité du système mais aussi sa force. Les stocks de carburants bloqués pourront regagner les stations services en quelques jours, mais le redémarrage de la production lourde et complexe dans la raffinerie prendra plus de temps, de deux à trois semaines environ avant un retour à la normale. TF1 | Reportage J. Roux, P. Marcellin