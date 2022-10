Essence: une journée sous haute-tension dans les stations

Le conducteur de cette voiture bleue ne le sait pas encore, mais il est le dernier à pouvoir faire le plein. Dans cette station-service, située à Creil, dans l'Oise, les réserves de gasoil et d'essence sont désormais complètement vides. Le gérant, Pascal Debuquoy, est obligé de prévenir chaque automobiliste. Certains doivent rebrousser chemin. D'autres n'ont même plus d'essence dans le réservoir pour repartir. En une demi-journée, c'est l'équivalent de trois jours de stock qui ont été vendus. Les automobilistes étaient déjà nombreux à l'ouverture. Dans les files d'attente, les conducteurs s'impatientent. Pourtant, le patron de cette station-service et sa femme, tentent de gérer au mieux. Mais en début d'après-midi, Pascal Debuquoy, prend la décision de fermer sa station, car la clientèle devenait difficile à gérer. Pour le moment, on ignore quand aura lieu la prochaine livraison de carburant. D'ici là, la station restera fermée. Quelques litres d'essence ont été gardés pour dépanner les professionnels de santé et les véhicules de secours autorisés. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Q. Danjou, G. Sellem