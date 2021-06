Est-on à la veille d’une marée noire historique au Sri Lanka ?

Ce porte-conteneurs panaméen brûle au large du Sri Lanka depuis neuf jours. L’incendie s’est propagé sur toute l’étendue du navire. Trois bateaux indiens sont venus en renfort pour tenter d’éteindre le feu, attisé par les vents violents de la mousson. Des hélicoptères déversent des produits ignifuges, mais sans résultat. Or, ce cargo transporte des produits toxiques et hautement polluant : 25 tonnes d’acide citrique et près de 300 tonnes de fioul. Les dégâts sur l’environnement, déjà très sévères, s’amplifient de jour en jour. À cela s’ajoute une pollution par des billes de plastique qui s’échouent sur la plage et mettent en danger la chaîne alimentaire. Les poissons qui les avalent les concentrent, et donc la pêche, une des ressources majeures du Sri Lanka, est menacée. De même pour le tourisme. La structure du navire est endommagée, ce qui le rend difficilement remorquable. Le bateau n’est qu’à une quinzaine de kilomètres de la côte, et risque de se disloquer. Que va-t-il advenir des conteneurs encore à bord ? La question reste en suspens tandis qu’une course contre la montre est engagée pour maîtriser l’incendie.