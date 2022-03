Estonie : opération dissuasion pour les militaires français

Renforcer la présence de l'OTAN en Europe de l'Est, c'est la mission de ces soldats français du 7e bataillon de chasseurs alpins qui ont quitté Roissy jeudi matin à bord d'un avion de l'armée de l'air. Direction l'Estonie, pays limitrophe de la Russie, et donc pays inquiet depuis le début de la guerre en Ukraine. Si des militaires britanniques, danois et français sont en permanence positionnés dans ce petit pays d'un million trois cent mille habitants, leurs effectifs au sein de l'OTAN ont été renforcés pour épauler l'armée estonienne et ses 6 000 soldats. "Nous sommes dans le cadre de l'OTAN. Et nous avons ici une posture de réassurance de l'Estonie. Nous sommes dans un mode défensif, préventif et surtout non agressif", précise un responsable militaire français. Les soldats français ont pris leur marque ce vendredi matin et découvert leurs nouveaux lieux de vie. Ils resteront dans la région pendant trois mois dans un contexte qu'ils savent menaçant. Les militaires de l'OTAN ont pour règle de ne pas se rapprocher trop près de la frontière avec la Russie. Mais ils sont prêts à faire la guerre si l'Estonie est attaquée. Alors, cette mission vise aussi à renforcer la cohésion et la compréhension entre armées alliées au sein de l'Otan. Quatre Mirages 2000 français survolent l'Estonie ce matin. L'envoi de ses avions, de leurs pilotes et de leurs mécaniciens a été avancé de quelques jours en raison de la menace. Un appui nécessaire pour l'Estonie qui ne possède aucun avion de chasse. TF1 | Reportage T. Malandrin, J.Y. Chamblay