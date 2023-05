Et maintenant, des vélos de fonction !

Se garer dans son bureau évite les frais de parking. C'est l'un des avantages du vélo, mais ce n'est pas le seul. Dans une entreprise dans le Rhône, ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer ainsi. Depuis un an et demi, Sylvie Trévoizan rejoint son travail avec le sourire. Dans les rues de Villeurbanne, elle a quatre kilomètres à parcourir depuis son domicile. Grâce à son vélo de fonction, elle a abandonné la voiture. Des salariés bénéficient d'un véhicule de fonction. Autrefois, c'était une voiture que l'on choisissait sur catalogue. C'est désormais un deux-roues, beaucoup moins cher. Aujourd'hui en ville, la voiture est de plus en plus délaissée au profit de la petite reine, la bicyclette. À Strasbourg (Bas-Rhin), 10% des déplacements se font déjà à bicyclette. C'est un record dans l'Hexagone, et un terreau idéal pour le marché du vélo d'entreprise. Ces derniers sont même devenus un atout pour recruter. Dans la ville, 20% des salariés choisissent l’offre. Elle inclut l'assurance et l'entretien. Elle semble promise à un bel avenir. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, C. Buisine