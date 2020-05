Et si c'était l'année du camping-car ?

La fin du confinement est aussi valable pour les autocaravanes. Alors que les déplacements à l'étranger sont très compromis, et que l'on ne sait même pas si l'on pourra dépasser les cent kilomètres, rien de mieux qu'une maison de vacances mobile. Alors, l'année 2020 pourrait être celle de la consécration du camping-car. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.