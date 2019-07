Et si on passait les vacances à l'estuaire de la Gironde ?

Installées sur les berges de l'estuaire de la Gironde, les carrelets ne passent pas inaperçus. Ces petites cabanes initient leurs visiteurs à la pêche au carrelet. En effet, des mulets, des anguilles, des bars et des carpes vivent dans ces eaux. Une fois la journée terminée, d'anciennes cabanes de pêcheurs réhabilitées sont louées aux touristes. Pendant les grandes vacances, le prix de la location est de 890 euros et descend jusqu'à 350 euros en hors-saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.