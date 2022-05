Et vous, que faites-vous pour la planète ?

Ah ! "La douceur angevine", le climat le plus tempéré de France, selon Joachim du Bellay, poète du XVIe siècle. Enfin, ça a quand même un peu changé depuis. Fin mai, la météo affiche 10°C de plus que les normales de saison. Un pic de chaleur précoce, sur une année en moyenne, un degré plus haut que d’habitude. À deux semaines des législatives, la lutte contre le réchauffement climatique est mentionnée dans tous les programmes politiques. Mais au fond, qui est prêt à s’engager ? L’été n’est pas encore arrivé, mais les départements enregistrent déjà des records de sécheresse. Le préfet demande au particulier des efforts, concernant notamment leurs consommations en eau. S’abstenir par exemple de laver sa voiture, restreindre l’arrosage des jardins. Étienne Goiset a choisi de laisser griller sa pelouse et privilégier son potager. Il a même inventé un système d’arrosage localisé pour économiser un peu d’eau. Aussi, il est interdit de remplir sa piscine. Autre périphérie d’Angers, autre mode de vie, cinq kilomètres plus loin. Un habitat a été conçu pour peser le moins possible sur la planète. Ce n’est pas une communauté fermée. N’importe qui peut y acheter ou louer un des 23 appartements bioclimatiques, c'est-à-dire bien orientés et bien isolés. Et ce n’est pas plus cher en mètre carré. Mais il faut accepter de laver son linge sale en famille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Devambez, R. Reverdy.