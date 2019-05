Qui étaient Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ?

Ces deux soldats faisaient partie de l'élite de l'armée française et appartenaient à la base militaire de Saint-Mandrier, dans le Var. Plusieurs fois décorés, ils avaient de nombreux faits d'armes et une longue carrière militaire. Ils étaient engagés au Sahel depuis le 30 mars dernier. Un hommage national leur sera rendu en début de semaine prochaine aux Invalides en présence du chef de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.