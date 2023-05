Était-il possible d'empêcher l'installation des teknivaliers ?

Dans le cadre du Teknival, le département de l'Indre a été obligé d'encadrer l'événement. Est-ce que les autorités n'ont pas été débordées ? Est-ce qu'il aurait été possible d'empêcher les festivaliers de s'installer sur un terrain privé ? Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre, répond à nos questions. "C'est très compliqué d'arrêter les festivaliers. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte que ça se passe le moins mal possible", explique-t-il. D'ailleurs, le département s'est organisé le plus possible. Avec l'ensemble des collectivités du département de l'Indre, qui ont été très solidaires, et les services qui se sont mis en position au niveau des secours, cela a permis de sécuriser l'ensemble du terrain. Cependant, les pompiers et la Sécurité civile craignent particulièrement les malaises liés à la prise de drogue. Face à ce risque Marc Fleuret affirme : "on est très bien organisé, puisqu'on a des bénévoles de la Protection civile qui sont vraiment sur site". Toutefois, des personnes sont choquées par les moyens mobilisés par les services du département pour un événement qui était interdit. Combien cela va-t-il coûter ?