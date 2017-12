Étang de Thau : un ostréiculteur révolutionne la culture de l'huître

Romain Tarbouriech, un ostréiculteur, a créé un phénomène de marais artificiel pour cultiver des huîtres en Méditerranée. Son but est d'optimiser la qualité de ce fruit de mer. Pour ce faire, il utilise un panneau voltaïque, un moteur et un parc de batteries. Cet ostréiculteur produit actuellement 150 tonnes d'huîtres par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.