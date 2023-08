Étape 2 : le défi de l'été avec 300 euros en poche

Tout a commencé avec Alix et un budget de 300 euros chacune pour nos vacances. Train de nuit, vélos, kayaks, tapas, nous avions dépensé 104,30 euros et il nous reste 195,70 euros pour continuer notre périple. Au revoir la Méditerranée, bonjour les Pyrénées Ariégeoises. La solution la plus économique pour faire 150 km, c'est le covoiturage. Direction Ax-les-Thermes pour 30 euros chacune. Christophe, notre conducteur, propose souvent des places dans sa voiture. Après une heure de route, changement de voiture et de pilote. Lionel va lui aussi à Ax-les-Thermes et nous donne quelques conseils : "C'est super pour faire des randonnées. Il y a des thermes, il y a Andorre qui est à une demi-heure". Arrivées à Ax, nous découvrons ses ruelles et ses commerces. Une épicerie retient toute notre attention. Nous achetons, pour notre pique-nique, du fromage à 9,86 euros, une baguette à 1,20 euro et une boisson, soit un total de 6 euros par personne. C'est imbattable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ponsar, F. Fernandez