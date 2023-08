Étape 3 : le défi de l’été avec 300 euros en poche

Parties de Paris avec Alix, la collègue derrière la caméra, et nos 300 euros chacune en poche, nous avons déjà pu visiter Argelès-sur-Mer et ses plages et randonner à Ax-les-Thermes. Pour terminer nos vacances, il nous reste 140,70 euros. Cap à l’ouest. On va en direction de Biarritz, on prend le TER. Deux heures de train plus tard, nous poursuivons nos aventures en covoiturage, toujours aussi chargées. Le total du trajet, train plus voiture, est de 35 euros par personne, rentable pour tout le monde. Cela fait déjà sept heures que nous sommes debout, impatientes d’arriver au Pays Basque et de découvrir notre logement, pour le moins insolite. Pour louer un van de 1997 entièrement rénové, 52 euros chacun. À l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard. Plus que quelques formalités avant de prendre la route et c’est parti. Les premiers mètres sont périlleux. Après plusieurs redémarrages, nous arrivons à la plage, pas pour bronzer, mais pour surfer. Les cours sont au-dessus de nos moyens. La solution, c’est de louer, planche et combinaison, pour 20 euros chacune. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ponsar, F. Fernandez