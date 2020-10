États du sud des États-Unis : la ségrégation dans les têtes

À 23 jours de l'élection présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden, nos équipes continuent de prendre le pouls de l'Amérique le long du mythique fleuve Mississippi. Axel Monnier, Bertrand Guez et Charlotte Mattout se sont rendus dans les États du sud où les suprémacistes blancs n'ont jamais été aussi décomplexés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.