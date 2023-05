États-Unis, 199e fusillade de l'année

Une marée humaine, des milliers de personnes évacuées en urgence de ce centre commercial du Texas. Tous ont les mains en l'air. À cet instant, personne ne sait si la menace est écartée. Au moindre bruit, c'est la panique. Samedi après-midi, une nouvelle tuerie de masse a eu lieu dans le centre commercial de la ville d'Allen, dans le nord de Dallas, très fréquenté le week-end. Sur une vidéo, on voit le tireur sortir de sa voiture sur le parking du centre commercial et tirer dans la foule sans distinction. Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs sont blessées grièvement. Des témoins sont encore sous le choc. L'assaillant a été tué par un policier qui se trouvait dans le centre commercial avant le début de la fusillade. On voit ici le tireur au sol, photographié par un témoin. Il est équipé d'une arme de guerre et de plusieurs chargeurs. "Le policier a entendu des coups de feu, il a rapidement localisé le tireur et neutralisé la menace. Nous pensons à ce stade que le tireur a agi seul", rapporte Brian Harvey, chef de la police d'Allen. Aux États-Unis, 14 600 personnes sont mortes par arme à feu depuis le début de l'année. TF1 | Reportage I. Bornacin, T. Varhamian