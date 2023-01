États-Unis : 45 tornades frappent le pays en quelques heures

Elles ont presque tout détruit sur son passage, provoquant la désolation sur des centaines de kilomètres. Au total, 45 tornades ont été recensées en l'espace de quelques heures seulement à travers trois États du pays. D'après les experts, une ligne orageuse s'est dessinée des heures durant, donnant ainsi naissance à ces dizaines de tornades qui n'ont laissé aucun répit aux habitants. Les météorologues américains avaient trouvé un surnom au phénomène, "les monstres des nuages". Le bilan est pour l'heure de huit morts à travers l'Alabama, le Kentucky et la Géorgie. Parmi les victimes, on compte notamment un enfant de cinq ans seulement. Il a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il était en voiture avec ses parents. En tout, ce sont six millions d'habitants qui ont été touchés par des rafales de vent qui ont souvent dépassé les 200 km/h. 50 000 foyers restent ce vendredi soir encore sans électricité. Les secouristes multiplient actuellement les recherches. Les autorités ont déjà prévenu que le bilan humain risque fort de s'alourdir. TF1 | Reportage G. Brenier