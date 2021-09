États-Unis : après Ida, le chantier du déblaiement

Il y a 48 heures, un quartier du nord de Philadelphie en Pennsylvanie était encore une banlieue. Mais les rues sont aujourd'hui un champ de bataille. Arbres déracinés, maison littéralement décapitée, le vent y a tout dévasté. Mettant à nu ses intérieurs, comme autant de vie dévoilée désormais à reconstruire. 48 heures plus tard, sous un ciel d'azur qui a tout oublié ou presque de la tempête Ida. L'heure est maintenant au déblayage. Mêmes images de destruction au New Jersey voisin. Mais dans cet État, après le vent, c'est l'eau qui a tout détruit. Les opérations de pompage ont commencé pour les particuliers comme les entreprises. Certains n'ont plus rien. Alors, la solidarité aussi s'organise. Depuis deux jours, l'Amérique entière vit au rythme des images amateurs. Filmées parfois au plus près de la tornade et des inondations qui ont suivi. Et le bilan est lourd. 47 personnes sont décédées, dont 13 à New York.