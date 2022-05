États-Unis : attentat raciste à Buffalo

Menotté dans le dos, l'homme vient d'abattre de sang-froid et d'en blesser grièvement trois autres. La scène d'horreur s'est déroulée en plein après-midi dans un supermarché très prisé au cœur d'un quartier populaire de Buffalo, où vit une forte communauté noire américaine. "Quand je l'ai vu tirer, il a tué une femme, puis un homme, une autre femme. Ensuite, il est entré dans le supermarché et a continué à tuer. J'ai entendu une vingtaine de coups de feu", raconte un témoin de la fusillade. Le suspect a tiré avec un fusil-mitrailleur, sans un mot de façon mécanique. Une scène glaçante qu'il a entièrement filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Le président américain Joe Bien a qualifié l'attaque de "terroristes". Les autorités locales, elles, avaient bien du mal à cacher leur émotion. Le meurtrier, âgé seulement de 18 ans, s'appelle Payton Gendron. Sur les images, il a été présenté à un juge, menotté et revêtu d'une combinaison en papier pour les détenus, car son treillis militaire a été saisi par les enquêteurs. L'étudiant se dit néo-nazi, suprémaciste et convaincu par la théorie complotiste du "grand remplacement". TF1 | Reportage G. Brenier, A. Monnier, A. Ponsard