États-Unis : bas les masques !

C'était la nouvelle que tout le monde attendait, et Joe Biden avait un grand sourire pour venir l'annoncer. Donc pour la première fois, c'est sans masque que le président américain et la vice-présidente Kamala Harris sont repartis vers le bureau ovale. Ils ont été suivis par de très nombreux Américains. Si les personnes vaccinées ne sont plus obligées de porter un masque, c'est aussi parce que proportionnellement, ils sont trois fois plus nombreux que les Français, et pour en arriver là, tout le monde a déployé des trésors d'imagination. Dernière exemple en date, dans l'Ohio, une loterie a été organisée spécifiquement pour ceux qui se font vacciner. Pour les enfants qui ont entre 12 et 15 ans, qui sont les derniers à avoir eu l'avoir l'autorisation de recevoir une injection, on multiplie aussi les incitations. Certains peuvent obtenir une bourse pour leurs études, ou même avoir des beignets gratuits. Cependant, même pour les personnes vaccinées, il faudra, au moins jusqu'en septembre, continuer à porter des masques dans les transports en commun. Pour recycler ceux qui ne serviront plus, un élu du Congrès a partagé sur Twitter ses idées pour les utiliser dans la vie quotidienne, qui redevient presque comme avant aux États-Unis.