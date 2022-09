États-Unis : chaleur et tempête de sable sur la côte ouest

C'est un mur de sable de 80 km de long. Une tempête qui a ravagé pendant deux heures la ville de Chandler dans l'Arizona. Il n'y a pas eu de victimes, mais des milliers de foyers ont été privés de courant. C'est une des conséquences de la vague de chaleur que subit actuellement l'ouest des États-Unis. Avec 52 degrés dans la vallée de la mort, quelques courageux immortalisent ces températures insupportables. À noter qu'il fait plus de 40 degrés seulement dans les rues de Los Angeles. La Californie suffoque ! Les autorités recommandent à la population de ne pas sortir, mais certains, comme des ouvriers, n'ont pas vraiment le choix. Les plus jeunes vont à la plage pour se rafraîchir, les autres cherchent l'ombre et la fraîcheur. Par ailleurs, la municipalité a ouvert plusieurs centres d'accueil pour que les plus démunis puissent passer quelques heures au frais. Au nord de la Californie, la vague de chaleur est aussi à l'origine de plusieurs départs de feu attisé par des vents violents. Des milliers de personnes ont dû fuir leurs habitations. TF1 | Reportage C. Chapel