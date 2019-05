États-Unis : quand les chevaux rééduquent les hommes

Le système carcéral américain est connu pour sa sévérité, tout spécialement pour les détenus qui purgent de longues peines. Mais dans la plus vieille prison de l'Arizona, les condamnés retrouvent la tendresse et une certaine confiance en eux, grâce aux animaux. Ils apprennent à dompter les chevaux sauvages, les fameux mustangs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.