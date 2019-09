États-Unis : cinq décès liés à la cigarette électronique

Aux États-Unis, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une étrange maladie pulmonaire, qui a déjà touché 450 personnes. Depuis avril 2019, cinq en sont mortes. Le point commun entre ces patients, c'est qu'ils utilisent tous la cigarette électronique, et la plupart aurait vapoté des substances à base de marijuana. Plusieurs mères de famille ont décidé d'alerter l'opinion, en diffusant largement des vidéos et des images chocs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.