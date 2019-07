États-Unis: comment les supporters ont vécu la finale de la Coupe du monde féminine de football

Les Américaines rapportent donc la Coupe du monde féminine de football 2019 chez elles. Du côté des supporters, près de 3 000 personnes se sont réunis en plein cœur de Manhattan pour vivre cet évènement, des Américains mais aussi des touristes. Comment ont-ils vécu ce match et cette victoire des États-Unis ? Ont-ils eu des doutes pendant cette rencontre ? Élements de réponses avec notre correspondante à New York Marie Chantrait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.