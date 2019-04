États-Unis : le couple Turpin condamné à perpétuité

Le procès des Turpin a eu lieu en Californie, le 19 avril 2019. Après avoir fait vivre douze de leurs treize enfants dans la "maison de l'horreur" pendant des années, David et Louise ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Ils ont également écopé d'une peine de sûreté de 25 ans. Durant l'audience, certains de leurs enfants ont pris la parole et ont raconté ce qu'ils ont vécu. En larmes, David et Louise leur ont présenté des excuses. Mais ces derniers n'ont pas convaincu les juges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.