États-Unis : des méga fêtes pour connaître le sexe du bébé

C'est un sujet qui fait souvent débat chez les parents sur le point d'accueillir un enfant. Aux États-Unis, les "Gender reveal parties" sont devenus très populaires, où les scènes de déception alternent avec des explosions de joie. Et si les petits accidents font rire, les dérapages se multiplient. Cette mode très américaine séduit pourtant certaines célébrités françaises comme Antoine Griezmann ou encore Matt Pokora. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.