États-Unis : deux policiers heurtés par une voiture devant le Capitole

Le Capitole est en état d'alerte maximum après qu'une voiture bélier a renversé et blessé deux policiers devant le bâtiment. Les membres de la garde nationale ont été déployés. D'après les médias américains, le suspect serait mort. Pour comprendre la situation à Washington, il faut savoir que la ville ressemble à une forteresse depuis le 6 janvier dernier. Depuis que des émeutiers pro-Trump ont envahi le Capitole. À l'époque, le chef de la sécurité de ce temple de la démocratie avait dû démissionner de son poste. C'était il y a trois mois. Le périmètre de sécurité qui avait été installé avec ses grilles venait d'être allégé, il y a une dizaine de jours. Avant l'incident d'aujourd'hui, il était plus réduit et plus léger. On peut donc s'attendre à de nouvelles mesures de sécurité dans les heures qui viennent.