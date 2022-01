États-Unis : Donald Trump déjà en campagne pour la Maison Blanche

La marque Trump se porte toujours aussi bien. Mais les produits dérivés se sont mis à jour avec une nouvelle date : 2024. "Il est le premier à avoir envoyé des chèques aux familles qui perdaient leur emploi avec la pandémie. Il a fait beaucoup pour combattre le chômage. C'est lui qui a commencé tout ça", rappelle un partisan. Dans la foule, quelques conspirationnistes notoires comme Ron Watkins, considéré comme l'un des fondateurs de Qanon, un mouvement complotiste américain. "Trump a gagné l'élection et largement. Donc, c'est normal que les gens continuent à le soutenir", martèle cet influenceur. Des blagues, des attaques contre l'élite et les médias, beaucoup d'immigration... Sur scène, Donald Trump garde les mêmes recettes. "Et en 2024, on va reprendre la Maison Blanche", a-t-il dit. Avec un nouveau slogan "Save America", l'ancien président se présente en sauveur d'une Amérique ruinée selon ses mots par Joe Biden. "Je savais que Joe Biden serait nul, mais il y avait peu de monde pour imaginer un tel désastre pour notre pays. Avec tout ce qu'ils ont fait, l'inflation, la pire depuis 40 ans, le prix de l'essence plus 50% et les rayons des supermarchés qui sont vides", a-t-il poursuivi en fustigeant l'actuel locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a alors tenu l'un de ses premiers meetings depuis un moment et devrait multiplier dans les prochaines semaines les réunions publiques. S'il garde la main idéologiquement sur la partie "Républicains", il sait aussi que des concurrents sont en train d'émerger dans l'optique de la présidentielle 2024. Dans l'Arizona qui a basculé dans le camp Démocrate aux dernières élections, Donald Trump évoque une foule de 55 000 personnes. Ils étaient plutôt environ 10 000 à écouter l'ancien président. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Ecarnot