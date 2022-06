États-Unis : enquête sur l'effroyable business des armes pour enfants

C'est un si gros événement dans la vie de certaines familles américaines qu’il faut le filmer, l’immortaliser : la première arme offerte à un enfant pour Noël ou son anniversaire. De vraies armes avec des balles réelles, et ça commence parfois très tôt. Aux États-Unis, en fonction des États, il est impossible d’acheter une arme pour les moins de 18 ou 21 ans. Mais en posséder une est une autre affaire. Là, il n’y a pas de réglementation. Dans les allées d’une foire aux armes, nous avons croisé des passagers de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, dont beaucoup de parents venus avec leurs enfants. "Je ne vais pas acheter une arme pour mon petit garçon, il est trop jeune évidemment mais pour mes filles de sept et huit ans, oui. Elles en ont déjà à la maison, un calibre 22, parfait pour les enfants", affirme un père de famille. "Il adore les armes et quand il aime quelque chose, je l’encourage dans cette voie", soutient un autre. Sam et Max ont treize et dix ans et ces armes colorées ne les intéressent pas. Ils possèdent déjà plusieurs fusils chacun. "J’en ai cinq ou six", dit Sam. Et une connaissance encyclopédique des armes à feu. "Celle-là, je l’ai, montre-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. C’est une kalachnikov. Elle est très lourde mais ça atténue bien le recul", explique-t-il. Aux États-Unis, en 2021, près de 400 drames ont impliqué des enfants qui ont tiré accidentellement, avec un bilan effroyable de 163 personnes décédées et 248 personnes blessées. Et puis, il y a aussi tous ces mineurs, victimes de tueries de masse dans les écoles. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher