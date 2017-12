États-Unis : les feux continuent de dévorer la Californie

Aux États-Unis, la Californie espérait un répit sur le front des incendies, mais il n'en est rien. Les feux continuent de progresser. Plus de 63 000 hectares ont déjà été consumés par les flammes. Le gouverneur de l'État pointe désormais du doigt le réchauffement climatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.