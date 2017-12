États-Unis : les feux continuent de ravager la Californie

Les incendies restent hors de contrôle en Californie. Malgré les efforts de deux mille pompiers, les vents violents continuent d'attiser les flammes. Quinze mille maisons sont menacées et plus de deux cent mille personnes ont été évacuées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.