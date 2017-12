Etats-Unis : les feux se propagent en Californie

Les incendies se sont propagées dans la nuit du samedi 9 décembre sur les hauteurs de Moravia, une petite ville proche de Los Angeles. La situation est la même dans d'autres villes californiennes. Au total, 700 bâtiments ont été détruits et un seul mort a été déploré. Près de 90 000 personnes restaient encore évacuées. Jerry Brown, le gouverneur de la Californie, met ces feux sur le compte du réchauffement climatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.