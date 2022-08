États-Unis : inondations dévastatrices au Kentucky

L'eau s'est engouffrée dans leur maison en quelques minutes. "On a dû sortir de la maison en nageant. On avait la tête sous l'eau. Elle était glacée. C'était effrayant", déplore une femme. Les habitants de l'État du Kentucky sont traumatisés par deux jours de pluies torrentielles dévastatrices. Des villes entières ont presque disparu sous les eaux. Sur les routes transformées en fleuve, des voitures et des bateaux ont été balayées par la puissance des torrents. Un bilan provisoire fait état de 25 morts, dont 6 enfants. "Je suis pompier depuis 27 ans et c'est la pire chose que j'ai jamais vue. 95 % des gens ici ont tout perdu, leurs maisons, leurs voitures, leurs animaux, c'est vraiment horrible", témoigne un pompier. De nombreuses personnes restent introuvables. Le réseau téléphonique est coupé. Et par endroits, la force du courant rend les habitations inaccessibles. "À vous qui avez peur, qui êtes sans nouvelles de vos proches, s'il vous plaît, continuer d'espérer, de prier. Nous faisons tout notre possible pour joindre un maximum de personnes", rassure Andy Beshear, gouverneur de l’État du Kentucky. Les opérations de secours et de recherches se poursuivent. Les autorités ont prévenu que le nombre de morts pourrait doubler dans les heures à venir. TF1 | Reportage S. Chevallereau