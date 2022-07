États-Unis : inondations meurtrières

Les routes de Kentucky ont disparu sous les eaux. Des maisons presque englouties, certaines effondrées sous la puissance des torrents, voitures et bateaux balayés comme des jouets, stade de foot dont il ne reste que les projecteurs... ce sont les dégâts causés par deux jours de pluies torrentielles. Les habitants ont vécu des moments cauchemardesques : "on a dû sortir de la maison en nageant, on avait la tête sous l'eau. C'était effrayant". Une femme s'est prise au piège dans sa voiture où l'eau s'est engouffrée en quelques minutes. Un bilan provisoire fait état de seize morts dont au moins six enfants. "Je suis pompier depuis 27 ans et c'est la pire chose que je n'ai jamais vue. Tant de personnes introuvables et 95% des gens ici qui ont tout perdu. C'est horrible, vraiment", témoigne un des habitants. Les opérations de secours se poursuivent, mais par endroits, la puissance des courants rend de nombreuses habitations inaccessibles. Les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse dans les prochaines heures. TF1 | Reportage Q. Chevallereau, C. Inglod