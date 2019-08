États-Unis : jamais sans mon alligator !

Les États-Unis comptent 200 000 animaux de support émotionnel. Et les espèces adoptées sont de plus en plus surprenantes : alligator, porc, dinde, écureuil, hibou, rat, canard ... Ces animaux sont officiellement reconnus et possèdent une carte à leur nom. Joie Henney, un patient dépressif, a une lettre de son médecin qui l'autorise à emporter son alligator thérapeutique partout avec lui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.