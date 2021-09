États-Unis : Joe Biden durcit le ton pour relancer la vaccination anti-Covid

Combatif, Joe Biden a présenté son nouveau plan de bataille pour relancer la vaccination aux États-Unis, avec un avertissement. "Nous avons été patients mais notre patience a des limites. Et votre refus d'être vacciné nous coûte à tous "vaccinez-vous"". La campagne de vaccination stagne depuis des mois dans le pays de l'Oncle Sam. Un habitant sur deux seulement est entièrement vacciné. Et c'est trop peu pour atteindre l'immunité collective. Au total, ce nouveau plan et ces nouvelles obligations concernent 100 millions d'Américains, c'est-à-dire deux tiers des travailleurs américains. Si une frange de la population reste sceptique à la vaccination, la plupart des citoyens américains en sont convaincus. "C'est important d'avoir ce nouveau plan. Je n'arrive pas à croire que des citoyens pensent encore pouvoir jouer avec la vie des autres". "On voit que les contaminations reprennent partout. Ça devient une pandémie des non-vaccinés". "Je suis pour ces mesures. Ça va rendre la vie plus sûre. Et il est temps que tout se remette au travail". Avec ce plan, la campagne de vaccination pourrait prendre un tournant décisif. Il y a huit mois, Joe Biden déclarait la guerre au coronavirus. Le ton du président américain n'a jamais été aussi martial qu'aujourd'hui. C'est bien parce que l'épidémie est en train de reprendre et qu'elle a des conséquences économiques. Le pays fait face à une pénurie de main d'œuvre, la croissance ralentit. Tout cela inquiète la Maison Blanche. La reprise économique tant attendue aux États-Unis est menacée.