Etats-Unis : l'ouragan Michael a tout dévasté sur son passage

Avec ses vents à 250 km/h et ses pluies, l'ouragan Michael a tout emporté. Des villes toutes entières ont été rayées de la carte à l'exemple de Mexico Beach, une station balnéaire devenue méconnaissable. Certaines sont même comparées à des zones de guerre que l'on aurait bombardé. Les survivants, eux, décrivent les scènes comme étant apocalyptiques. Concernant les dégâts matériels, les infrastructures routières et électriques ont été fortement endommagées. Il y en aurait pour des centaines de millions de dollars et au moins deux ans de reconstruction. Le bilan provisoire, lui, fait état de 17 morts.