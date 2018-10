États-Unis : l'ouragan Michael impitoyable avec les plus précaires

En Floride, 48 heures après le passage de l'ouragan Michael, le bilan humain s'élève à onze morts et cela pourrait encore s'aggraver. Des villes entières ont été transformées en champ de ruines, quasiment rayées de la carte. La plupart des habitants ont été évacués. Cependant, dans les zones dévastées, l'inquiétude concerne surtout les plus vulnérables, qui vivaient dans des mobile homes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.