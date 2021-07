États-Unis : la côte ouest ravagée par les flammes

Lancé sur l'autoroute, nous avançons vers ce mur de fumée à la frontière entre la Californie et le Nevada, frontière coupée en deux par les flammes, impossible d'approcher davantage même les pompiers n'avancent plus. La chaleur est telle qu'elle déstabilise l'atmosphère et crée un orage. Mille deux cents pompiers sont mobilisés, mais la vraie bataille se déroule dans les airs. Pour tenter de contenir ce monstre, les avions et les hélicoptères naviguent à l'aveugle dans la fumée pour larguer du produit retardant. Des équipes se sont retrouvées piégées la nuit dernière. Cernés par les flammes, perdus dans la fumée, des pompiers parviennent in extremis à sortir du brasier. Frappé par la sécheresse, tout l'Ouest américain est prêt à s'embraser. Ces feux sont visibles depuis l'espace. Quatre-vingts incendies comme celui-ci ravagent cette partie des États-Unis. Des milliers d'habitants ont déjà été évacués dans la région. Un couple habite un village voisin et observe l'incendie se rapprocher inexorablement. Certaines habitations sont trop difficiles à défendre. Débordés, les pompiers sont contraints de laisser le feu avancer. Signe d'une situation hors de contrôle, la fumée des incendies recouvre les trois quarts des États-Unis et s'étend jusqu'à New York, 4 500 km plus loin.