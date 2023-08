États-Unis : la remise de cadeaux tourne à l'émeute

Une foule de plus en plus nombreuse, des centaines puis des milliers de jeunes se rassemblent à Union Square, une place à Manhattan. Et arrive celui qu'ils attendent tous, il s'agit d'un influenceur américain appelé Kai Cenat. Il est suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'homme a promis une distribution de cadeaux : "On va donner des ordinateurs portables et on va donner des PS5". Nous ne verrons aucune distribution de cadeaux, mais un mouvement de foule qui dégénère, des bagarres, des jets de projectiles et des tirs d'artifices. "Je suis venue avec mes enfants. Ça devait être sympa avec cet influenceur, mais l'événement n'est pas du tout sécurisé", confie une fan. Plusieurs blessés sont recensés, dont un policier avec la main cassée. L'influenceur a dû être exfiltré par les forces de l'ordre. Jeffrey Maddrey, responsable de la police new-yorkaise (NYPD), déclare que soixante-cinq personnes ont été arrêtées, dont trente mineurs. L'influenceur a été placé en garde à vue et pourrait être poursuivi pour incitation à l'émeute et appel à rassemblement illégal. TF1 | Reportage G. Bellec