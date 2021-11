États-Unis : la vie après la mine

Depuis le ciel, les traces du passé minier sautent aux yeux, avec les montagnes taillées en escalier, les nombreuses routes dessinées pour apporter l'or noir. Mais aujourd'hui, ce site accueille des champs et des serres de lavande sur 30 hectares. De la lavande et d'anciens mineurs de fond au chômage comme Matt Carter. Il travaillait sous terre à creuser le cœur des montagnes pour en extraire la houille. Le voici désormais qui empote à la main des plants de lavande. Appalachian Botanical est une entreprise, mais avant tout, un projet environnemental, économique est social. D'abord, reconvertir une terre épuisée par des années d'exploitation minière. Ensuite, redonner du travail, notamment aux plus précaires, comme Jason, sans diplôme. Il y a trois ans, une compagnie exploitait ce sol à la recherche de charbon. C'était l'époque où Donald Trump promettait de relancer l'activité minière en Virginie-Occidentale. Mais il n'en a rien été, car les mines fermaient les unes après les autres. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez