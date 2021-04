États-Unis : la vie culturelle et sportive redémarre à New York

La ville de New York renoue avec le bonheur des soirées culturelles et sportives. Retour au stade pour un match de l'équipe de basket de Brooklyn, la meilleure des États-Unis. Pour entrer, il ne faut pas seulement montrer le billet habituel, il faut prouver qu'on est vacciné ou au moins montrer un test négatif au Covid. Une application spéciale a été créée. À l'intérieur, c'est l'ambiance des grands soirs, même si la jauge pour l'instant n'est que de 10%, et que tout le monde doit continuer à porter un masque. Pour faciliter ce retour à la normale, il y a de nombreux lieux où l'on peut faire le test du Covid autour des stades et des salles de spectacle. Le prix du test est d'ailleurs compris dans le prix du billet. Le résultat arrive par e-mail quinze minutes plus tard. S'il est négatif, c'est le sésame pour une sortie. Le célèbre Madison Square Garden utilise aussi ce système, qui pourrait à terme être développé dans tous les lieux publics et notamment dans les restaurants. Pour l'instant, la jauge est à 50% en intérieur. Le propriétaire de ce restaurant, établit ici depuis vingt ans, a constaté une nette évolution ces dernières semaines avec le retour de nombreux clients. Les autorités new-yorkaises ont annoncé que le système pour s'assurer que les gens sont vaccinés ou testés négatifs pourra aussi pourra aussi être utilisé pour organiser des réunions de famille comme les mariages ou pour des réunions de travail. Elles expliquent qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, même si les cas de Covid dans la ville ne cessent de diminuer.