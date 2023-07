États-Unis : la vie sous plus de 50 degrés

Pour le moment, il fait encore un peu plus frais, 44 degrés. Mais, la France a neuf heures d’avance sur les États-Unis. Cela veut dire qu’il faudra encore attendre quelques heures pour que la température monte. En attendant, certains touristes ont profité de cette clémence matinale relative pour visiter la Vallée de la Mort. “On est une famille, on a trois enfants. Donc, on a préféré partir très tôt, et déjà là, ça monte très vite. On le sent sur les métaux. Ça chauffe, les lunettes chauffent. On a prévu de quitter le parc pour neuf heures maximum. On ne prend pas de risques”, raconte un groupe de touristes français. Ce n’est pas un possible record mondial de température qui remettrait en cause le footing matinal d’une habitante. Si le record tombe, ce serait dans l’après-midi vers quinze/seize heures. Cela fait après-minuit en France. Ce serait historique, mais évidemment, il n’y a pas de quoi s’en réjouir. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon