États-Unis : le ballon "espion" chinois abattu

Dans le ciel de Caroline du Sud, deux avions de chasse F-22. L'un d'eux tire un missile. L'engin est touché et tombe dans l'eau. Quand le ballon s'est trouvé au-dessus de l'Atlantique, loin des habitations, l'ordre a été donné de l'abattre. De nombreux habitants de la station balnéaire voisine filment la scène. Certains laissent même éclater des cris de joie. Le ballon avait été repéré dès mercredi dans le Montana, à l'Ouest du pays, près d'une base militaire américaine très sensible. Joe Biden avait alors immédiatement donné l'ordre de tirer. C'est ce qu'il a précisé samedi. Désormais, des bateaux de la Navy et des gardes-côtes sécurisent le périmètre. Des plongeurs et des engins spécialisés doivent récupérer tous les débris. Ils seront ensuite analysés dans un laboratoire du FBI. Cela permettra de savoir précisément si le ballon était un outil de recherche météorologique comme l'affirment les Chinois, ou un ballon espion comme en sont convaincus les Américains. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon