États-Unis : le coût des parties de golf de Donald Trump

Candidat, Donald Trump a fait une promesse que personne n'exigeait. Se priver de vacances une fois élu. Or, il a déjà consacré au golf 223 jours de son mandat, contre 88 pour son prédécesseur à la même époque. Le problème est le coût de cette passion, 110 millions d'euros, payés par les contribuables américains, dont une partie va directement dans les caisses de l'entreprise Trump. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.