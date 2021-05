Etats-Unis : le retour des cigales zombies

C'est un des phénomènes les plus étranges de la création. Après 17 longues années sous terre, une étonnante espèce de cigale sort ce printemps à l'air libre et va ouvrir ses petits yeux d'insectes. La dernière fois que ces insectes ont vu le soleil, c'était en 2004. Et le monde était beaucoup plus simple. Ces cigales ont chanté pendant tout l'été en cette année, puis elles sont mortes et leurs larves sont enterrées. Aux États-Unis où elles vivent, ces cigales suivent un rythme dicté par la nature. Et pour elles, l'heure de la libération arrive. Elles vont sortir et grimper sur tout ce qui est vertical. Cela peut être un arbre, une maison ou même une personne. Puis, elles vont déclencher leurs bruyantes bacchanales, parfois assourdissantes. Dans toute la moitié Est des États-Unis, plusieurs dizaines de milliards de cigales ont commencé leur invasion. Cette dernière durera deux mois. Un événement que chaque Américain espère vivre quatre ou cinq fois dans sa vie. Pour certains, c'est un cadeau de la nature. Elles sont très appréciées des animaux de la ferme, et même des gastronomes.