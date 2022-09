Etats-Unis, le scandale des centres éducatifs fermés

Des cas d'humiliation, de coups, de négligence, ... Il y en a eu des milliers dans ce centre, comme cet adolescent de 14 ans, soigné pour des troubles mentaux. Obligé de passer la serpillère, il se retrouve agressé par l'un de ses surveillants. Il en ressortira avec un traumatisme crânien. Aucune sanction ne sera prise contre l'établissement. Ce centre est aussi celui où Paris Hilton a séjourné. Celui où elle a subi des violences physiques, psychologiques et des agressions sexuelles. Celui qu'elle dénonce au milieu d'autres victimes. A 17 ans, ses parents l'avaient envoyé là-bas pour ses problèmes de comportement, notamment des fugues à répétition. Aujourd'hui, à 41 ans, la star manifeste à Washington et se bat pour que ces centres soient mieux régulés par la loi. Depuis 50 ans, ces pensionnats prolifèrent aux États-Unis. On compte actuellement 6 000 centres qui accueillent jusqu'à 200 000 jeunes. Une industrie qui pèse 22 milliards d'euros chaque année, mais peu encadrée. Grâce à Paris Hilton, des centaines de victimes ont osé parler. La star muée en militante, veut faire changer la loi pour que plus aucun centre n'abime ces pensionnaires. TF1 | Reportage A. Monnier, E. Vignais