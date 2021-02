Etats-Unis : le Texas endeuillé par un carambolage monstre

C'est l'un des pires carambolages de l'histoire des États-Unis. Un accident, impliquant 133 véhicules, s'est produit sur une autoroute au Texas. "A chaque fois qu'un nouveau véhicule venait s'encastrer, ma voiture a été carrément secouée. C'était terrifiant", témoigne cette victime dans la vidéo ci-dessus. Il a fallu des heures aux secours pour désincarcérer les personnes bloquées dans les voitures ou camions. Ils ont réussi à extraire 36 blessés. Certains sont dans un état grave et leur pronostic vital est engagé. Plusieurs accidents dus au verglas ont eu lieu sur d'autres routes du Texas. En Géorgie, des véhicules ont même pris feu. Dans le Nord, l'accident le plus spectaculaire est la chute de plus de 20 mètres de hauteur d'un pick-up. Le conducteur a survécu. "Quand tu mets les roues dans 55 centimètres de neige, tu n'as plus aucun contrôle", confie-t-il. Le jeune homme a eu la vie sauvée par deux automobilistes qui sont intervenus tout de suite pour l'aider.