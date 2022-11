États-Unis : les minorités empêchées de voter

Porte après porte, en famille, des militants tentent de convaincre les indécis, notamment de voter de façon anticipée, comme c’est possible aux États-Unis. En mars 2021, la Géorgie a voté une loi qui complique l’accès au vote. Un État au passé esclavagiste, historiquement plutôt républicains, mais où les Démocrates remportent de plus en plus de victoires, et où Joe Biden a raflé 88% du vote noir en 2020. Cette loi interdit par exemple de donner à boire ou à manger aux électeurs dans les files d’attente. Autre problème, il faut désormais une pièce d’identité pour pouvoir voter en Géorgie. Il faut savoir que dans le pays, il n’y a pas d’équivalent à la carte d’identité. D’ailleurs, seulement un tiers des Américains possèdent un passeport. Alors maintenant, il faut utiliser le permis de conduire, quasiment le seul document officiel. En outre, désormais, n’importe quel habitant de Géorgie peut contester et mettre en doute la capacité d’une personne à voter, et ce, sans justification. Cette loi a été signée par le gouverneur républicain de Géorgie, en campagne pour sa réélection. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher