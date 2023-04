États-Unis : les tornades font de nouvelles victimes

À côté d'elle, les maisons semblent minuscules et bien fragiles. La tornade ressemble à un monstre tentaculaire, qui détruit absolument tout sur son passage. L'État de l'Arkansas a été le plus durement touché, neuf personnes sont mortes et des milliers d'habitants ont vu leurs maisons détruites. "C'était impressionnant ! On se serait cru dans un avion avec une telle pression que nos oreilles allaient exploser. C'est aller très vite, quinze secondes à peine", raconte un habitant sur les lieux. Au total, 450 alertes au tornade ont été émises ces dernières 24 heures par les autorités,, à travers les États de l'Arkansas et de l'Illinois. Plus de 250 000 foyers sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. "Nous allons nous aider les uns les autres, car nous n'avons jamais connu une situation pareille, ça fait vraiment mal de voir ça..", lance un homme interviewé dans le reportage. Les secours continuent ce samedi soir encore de chercher d'autres victimes de cette tornade meurtrière. Les autorités ont déjà annoncé que le bilan humain risque fort de s'alourdir. TF1 | Reportage G. Grenier, T. Gippet